Israel vernichtet Geheimtunnel unter Grenzübergang zum Gaza-Streifen

Das israelische Militär hat laut seinem Pressedienst bereits den dritten in den letzten zwei Monaten entdeckten geheimen Tunnel palästinensischer Kämpfer vernichtet, der aus dem Gaza-Streifen in das Territorium des jüdischen Staates führte.

Dieser unterirdische Gang soll laut dem Militär der in der palästinensischen Enklave regierenden Bewegung Hamas gehört haben und unter dem Grenzübergang „Kerem-Shalom“ gegraben worden sein.

© REUTERS/ Mohammed Salem Israel führt Luftschlag gegen Gaza-Streifen

Im Armee-Pressedienst wurde dieser insgeheim gegrabene Tunnel „als eine schreiende Verletzung der israelischen Souveränität, als ernste Bedrohung für die israelischen Bürger und die Bemühungen zur Erweisung humanitärer Hilfe für die Bewohner des Gaza-Streifens“ bezeichnet.

In der vergangenen Nacht hatte das israelische Militär einen Luftangriff gegen ein nicht genanntes Objekt der „terroristischen Infrastruktur“ an Schnittpunkt der Grenzen Israels, Ägyptens und des Gaza-Streifens sowie die Schließung des Grenzübergangs „Kerem-Shalom“ aus Sicherheitsgründen gemeldet. Dieser Grenzübergang sei der einzige, über den der Gütertransport in die palästinensische Enklave sowie in umgekehrter Richtung abgewickelt werde.

Wie palästinensische Ärzte gegenüber Sputnik sagten, war bei dem israelischen Luftangriff niemand verletzt worden. Vor einem Monat habe es eine ähnliche Operation gegeben, die ebenfalls ohne Verluste verlaufen sei. Am 30. Oktober seien jedoch bei der Vernichtung eines unterirdischen Ganges zwölf Kämpfer zweier großer Gruppierungen der Enklave – der Hamas und des „Islamischen Dschihad“ — getötet worden.