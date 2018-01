Koreaner müssen sich „der abscheulichen Seele der USA“ bewusst werden - Medien

Die USA rüsteten ihre Truppen um die Korea-Halbinsel herum auf: Sie würden die Flugzeugträger „Ronald Reagan“ und „Carl Vinson“ schicken und beabsichtigen, den nukleargetriebenen Flugzeugträger „John C. Stennis“ in den Westpazifik zu entsenden. Darüber hinaus würden Hubschrauberträger um die Halbinsel konzentriert.

© AFP 2018/ Dong-A Ilbo USA nur unter diesem Umstand für Tauwetter in den Korea-Beziehungen

„Alle diese Aktivitäten der USA erinnern an einen Wolf, der vor dem Zaun eines fremden Hauses, in dem eine Hochzeit stattfindet, herumlungert und auf einen passenden Zeitpunkt wartet. Für unsere ‚Hwasong‘-Artillerie, die nicht nur die Insel Guam, sondern auch das US-Festland ins Visier nehmen kann, stellen diese Objekte die beste Zielscheibe dar“, so die KCNA.

Washingtons Handlungen würden darauf abzielen, alle positiven Tendenzen in den Beziehungen zwischen beiden koreanischen Staaten zu verhindern:

„Die USA sind gegen die Vereinigung und ihr Wesen hat sich nicht im Geringsten verändert. Diesmal geben die USA vor, die Verhandlungen zwischen dem Norden und dem Süden (Nord- und Südkorea – Anm.d. Red.) zu unterstützen, aber in der Wirklichkeit versuchen sie, die Verbesserung der zwischenstaatlichen Beziehungen zu stören, indem sie umfangreiche aggressive Streitkräfte um die Korea-Halbinsel herum mobilisieren“, so die Agentur weiter.

Delegationen von Nord- und Südkorea hatten am Dienstag ihre Verhandlungen auf Ministerebene gestartet. Das Treffen fand im sogenannten „Friedenshaus“ im Grenzort Panmunjom in der demilitarisierten Zone statt, wo Vertreter der zwei koreanischen Staaten mehrmals zusammengekommen waren. Die Verhandlungen finden hinter verschlossenen Türen statt.