Frankreich erweitert soziale Wohnhilfe für Zuwanderer

Die französischen Behörden wollen in diesem Jahr die im Land bestehenden experimentelle Zentren zur Aufnahme und Unterbringung von Migranten ausbauen, wie Innenminister Gérard Collomb in einem Interview mit der Zeitung „Le Parisien“ sagte.

© AFP 2018/ DIMITAR DILKOFF Werden Migranten die EU begraben?

Ihm zufolge sind im Land gegenwärtig neue „Aufnahme- und Analysezentren“ (CAES) tätig, die die Funktionen der Unterbringung und der Verwaltungskontrolle in sich vereinen.

Laut Collomb sollen bis Ende Januar 200 neue Unterkunftsplätze und im Laufe dieses Jahres weitere 200 Unterkunftsplätze geschaffen werden. Nach Angaben des Ministers soll ein neues CAES-Zentrum in Ris-Orangis bei Paris entstehen. Weitere solche Zentren seien im Norden des Landes und in Pas-de-Calais eröffnet worden, so die Zeitung.

Der Minister würdigte den Erfolg bei der Auflösung des dicht besiedelten Migrantencamps „Jungle“ bei der Hafenstadt Calais. Er merkte zugleich an, dass trotz des Abrisses des Flüchtlingslagers im November 2016 immer neue Migranten in diese Region kommen würden, um weiter nach Großbritannien zu gelangen.

Der Minister kommentierte ferner die Beschwerden einiger Nichtregierungsorganisationen über Polizeigewalt gegen Migranten in Calais. Bei den eingeleiteten Ermittlungen des Innenministeriums dazu seien die von den Menschenrechtlern angeführten Tatsachen nicht bestätigt worden, so der Minister.

Europa durchlebt heute die schwerste Migrationskrise seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges. Diese ist vor allem auf etliche bewaffnete Konflikte und akute Wirtschaftsprobleme in Ländern Afrikas und des Nahen Ostens zurückzuführen.