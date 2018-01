Wie war das doch gleich mit der Krim? US-Portal erteilt Washington Geschichtslektion

Russland wird sich kaum jemals wieder von der Schwarzmeer-Halbinsel Krim trennen, deswegen sollten die USA ihre Strategie nicht auf einer „antihistorischen neoliberalen Basis“ aufbauen. Davon ist Lyle Goldstein, Professor am US Naval War College in Rhode Island, überzeugt, wie er in einem Beitrag für das US-Portal National Interest schreibt.