Brief Poroschenkos an FSB: Im Parlament wird von Staatsverrat gesprochen

Der Abgeordnete der Werchowna Rada (ukrainisches Parlament) Vitali Kupry will laut eigenen Angaben beim Geheimdienst SBU im Zusammenhang mit dem „Staatsverrat“ von Präsident Petro Poroschenko eine Anzeige machen.

„Die Ermittlung muss feststellen, wie oft und durch welche Übergänge der Staatsgrenze Poroschenko Russland besucht, mit welchem Ziel und mit wem er Kontakte hatte“, schrieb Kupry auf seiner Facebook-Seite.

© Sputnik/ Michail Palintschak Georgisches Fernsehen veröffentlicht brisanten Brief Poroschenkos an FSB

Zuvor veröffentlichte der georgische Fernsehsender Rustavi 2 einen aus dem Jahr 2007 stammenden Brief Poroschenkos an den russischen Geheimdienst FSB.

In dem Brief, den Poroschenko verfasst haben soll, nachdem er auf dem Flughafen Pulkowo in St. Petersburg von Grenzpolizisten aufgehalten worden war, bittet der damalige Abgeordnete der Werchowna Rada den FSB um eine Einreiseerlaubnis nach Russland und versichert dabei, dem Land nicht schaden zu wollen.

Kiew bezeichnete den vom georgischen Fernsehsender veröffentlichten Brief als „Fälschung von schlechter Qualität“, die von russischen Geheimdiensten angefertigt worden sei.