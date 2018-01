„Russische Spur“ bei tschechischer Präsidentenwahl? – Moskau reagiert auf Vorwurf

Natürlich ist Russland am Ausgang der Präsidentschaftswahl in Tschechien interessiert, erklärte der russische Außenpolitiker Anton Morosow am Montag. Das bedeute aber nicht, dass sich die Regierung in Moskau in diese Wahl einmische. Damit reagierte Morosow auf einen entsprechenden Vorwurf des tschechischen Präsidentschaftskandidaten Jiri Drahos.