Für den Kriegsfall: Japan plant Evakuierung seiner Bürger aus Südkorea

Wie die japanische Zeitung „Yomiuri“ schreibt, wird dieser Plan für den Fall einer Blockierung des Flughafens Seoul im Fall einer Ausnahmesituation, d. h. eines möglichen Raketenangriffs aus Nordkorea, vorbereitet.

In einem solchen Fall sollen die Bürger Japans und der USA dem Plan zufolge in den Hafen Busan an der Küste des Japanischen Meeres evakuiert und von dort mit japanischen Schiffen nach Tsushima und weiter auf die Insel Kyūshū gebracht werden.

Japan habe sogar eine Methode gefunden, das vonseiten Südkoreas bestehende Verbot für das Einlaufen japanischer Kriegsschiffe in die Hoheitsgewässer des Landes zu umgehen. Und zwar soll hierzu ein japanisches Schiff neben einem US-amerikanischen anlegen, das als Verbündeter Japans und Südkoreas bei der Evakuierung als Vermittler auftreten wird.

Laut der japanischen Zeitung befindet sich der Plan im Ausarbeitungsstadium. Auf die Insel Tsushima sei bereits eine Delegation japanischer Beamter entsandt worden, um vor Ort die Möglichkeiten für die Flüchtlingsaufnahme zu studieren.

Die US-amerikanischen Behörden hatten zuvor die Bewohner des Bundesstaates Alaska gebeten, ihre Vorräte an Lebensmitteln und Medikamenten für den Fall eines Atomangriffs vonseiten Nordkoreas aufzufüllen.