US-Außenministerium empfiehlt: Planen Sie vor Nordkorea-Reise Ihre Beerdigung!

Laut dieser Erklärung können die Amerikaner auf dem nordkoreanischen Territorium nicht notversorgt werden, weil die USA und Nordkorea keine diplomatischen und konsularischen Beziehungen unterhalten.

Bemerkenswert sei auch, dass Schweden die Rolle eines Vermittlers bei der Kontaktpflege zwischen den beiden Ländern spiele, aber dem US-Außenministerium zufolge verweigert oder verzögert die nordkoreanische Regierung regelmäßig schwedischen Botschaftsangehörigen den Zugang zu festgehaltenen US-Bürgern.

Die US-Diplomaten würden auch daran erinnern, dass die Amerikaner Nordkorea nicht ohne Sondergenehmigung des US-Außenministeriums besuchen dürften.

Für jene Bürger, die eine solche Sondergenehmigung bekommen hätten, habe das US-Außenministerium auch Empfehlungen: Es gehe vor allem darum, dass nicht alle aus Nordkorea zurückkehren könnten, weshalb es sinnvoll sei, ein Testament aufzusetzen, Pläne hinsichtlich der Beaufsichtigung von Kindern mit den Verwandten zu besprechen und für den Fall unvorhergesehener Umstände sogar die eigene Beerdigung vorzubereiten.

© AP Photo/ Jon Chol Jin Nach Haft in Nordkorea: US-Student Otto Warmbier gestorben - Medien

Im Sommer 2017 war der US-Student Otto Warmbier nach 17 Monaten aus der nordkoreanischen Haft entlassen worden. Er war im Januar 2016 in Nordkorea festgenommen und im März zu 15 Jahren Straflager verurteilt worden. Ihm wurden Straftaten gegen den nordkoreanischen Staat zur Last gelegt. Konkret soll er in einem Hotel ein Plakat von der Wand genommen haben, um es zu stehlen. Kurz nach der Entlassung starb Warmbier in seiner Heimatstadt Cincinnati (US-Bundesstaat Ohio).

Die Situation auf der Korea-Halbinsel bleibt äußerst angespannt. 2017 hatte Nordkorea 20 Teststarts ballistischer Raketen vorgenommen. Am 3. September verkündete Pjöngjang den erfolgreichen Test eines Wasserstoff-Gefechtskopfes. Der UN-Sicherheitsrat verschärfte in diesem Zusammenhang die Sanktionen gegen Nordkorea.

Die USA und ihre Bündnispartner haben ihrerseits in der Region ständig breitangelegte Marineübungen durchgeführt. Die Seiten tauschen harte Erklärungen aus, wobei sie keine Variante der Entwicklung des Geschehens ausschließen, auch nicht eine militärische.