Aftonbladet: Schweden darf sich im Dialog mit Moskau nicht nach USA umschauen

Für Stockholm sei es notwendig, einen Dialog mit Moskau über die Sicherheitspolitik zu führen, denn die Nato-Anhänger seien blind für die nukleare Bedrohung, die über der Menschheit schwebe, schreibt die Zeitung. Sie verweist darauf, dass die Kontakte zwischen Stockholm und Moskau heute minimal seien.

Vieles sei darauf zurückzuführen, dass Donald Trump mit seiner intoleranten und nationalistischen Parole „America first“ eine „militante Außenpolitik“ betreibe und „die Diplomatie und das Prinzip der mehrseitigen Beziehungen“ missachte.

Gemäß dem Ranking der zehn gefährlichsten Weltkonflikte, das das analytische Zentrum „International Crisis Group“ vor kurzem veröffentlicht habe, liege Russland lediglich auf Platz neun, so die Zeitung. Weitaus gefährlicher seien die nukleare Bedrohung auf der Korea-Halbinsel, die Rivalität der USA mit Saudi-Arabien und dem Iran, die Nöte des Rohingya-Volkes in Myanmar, die humanitäre Katastrophe im Jemen, der andauernde Krieg in Afghanistan, die ungewisse Zukunft Syriens, die zunehmende Instabilität in den Ländern der Sahelzone, die Kriegshandlungen in der Demokratischen Republik Kongo, die Situation in der Ukraine und die sich zersetzende Demokratie in Venezuela.

© REUTERS/ Kacper Pempel Nato will mehr Dialog mit Russland – Stoltenberg

Laut der Zeitung sollten sich die Schweden Methoden der Krisenlösung und der Diplomatie besser aneignen, die heute bei der Beilegung der gefährlichsten Konflikte in der Welt angewendet werden. Ein positives Beispiel dafür sei die Situation auf der Korea-Halbinsel. Pjöngjang habe vorgeschlagen, „die innerkoreanischen Fragen durch Dialog und Verhandlungen zu lösen, um Eintracht und Frieden zu erzielen“. Seoul wolle eine gemeinsame Delegation bei den Olympischen Spielen 2018 in Südkorea sehen.

„Die Koreaner auf beiden Seiten der Grenze scheinen gewisse Fortschritte erzielt zu haben, während die Kriegstreiber in Washington nicht sehen wollen, dass die am meisten interessierten Seiten ein Ergebnis durchsetzen können, und zwar selbständig. Wieso gibt es bei uns keinen aktiven, ernst zu nehmenden Dialog mit Russland über die Sicherheitspolitik (…)? Sind unsere Beziehungen zu einem der gefährlichsten führenden Staaten der Welt wirklich so wichtig und die Nato-Anhänger in ihrer Begeisterung wirklich so blind gegenüber der nuklearen Bedrohung unserer Existenz, dass wir in dieser gefährlichen Zeit weiter feige schweigen sollen?“, fragt sich „Aftonbladet“.