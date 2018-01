Hochrangiger serbischer Politiker im Kosovo getötet

Einer der wichtigsten serbischen Politiker im Kosovo, Oliver Ivanovic, ist am Dienstag erschossen worden. Das meldet das kosovarische Nachrichtenportal Kossev unter Berufung auf Polizeiangaben.

Unbekannte haben den 64-jährigen Ivanovic am Morgen vor der Parteizentrale in der nördlichen Stadt Mitrovica beschossen. Der Politiker wurde von fünf Kugeln getroffen. Wiederbelebungsversuche im Krankenhaus blieben erfolglos.

© AP Photo/ Visar Kryeziu Kriegsverbrechen: Auflösung des Sondertribunals droht mit internationaler Isolierung des Kosovo

Ivanovic war ein früherer serbischer Staatssekretär und hochrangiger Vertreter der serbischen Minderheit im Norden der ehemaligen serbischen Provinz Kosovo.

Die serbische Delegation hat nach dem Mord Verhandlungen mit der kosovarischen Delegation in Brüssel unterbrochen, um unverzüglich nach Belgrad zurückzukehren. „Der Mord an Oliver Ivanovic ist ein Terrorakt, dessen Ziel es ist, die Situation in Kosovo und Metochien zu destabilisieren“, sagte ein Sprecher der Kanzlei für Kosovo und Metochien, Marko Juric. „Das ist ein Angriff auf das ganze serbische Volk“.