Japanischer TV-Sender meldete Evakuierung wegen Raketenstarts

Ein Fehlalarm über den Start einer ballistischen Rakete in Nordkorea sowie über die Aktivierung des Regierungssystems für die Notfallwarnung „J-Alert“ ist am Dienstag um 18.55 Uhr (Ortszeit) auf der Webseite des japanischen TV-Senders NHK erschienen.

„Nordkorea hat eine ballistische Rakete gestartet und die Regierung ruft die Bevölkerung auf, in den Gebäuden sowie unter der Erde Schutz zu suchen“, hieß es in der Meldung.

Die Entwarnung sei nach fünf Minuten gekommen:

„Die auf der NHK-Seite sowie in der App verbreitete Meldung darüber, dass das ‚J-Alert‘ —System wegen des Raketenstarts in Nordkorea aktiviert wurde, war ein Fehler. Wir entschuldigen uns“, so der Sender.

Am Samstag hatte bereits ein falscher Raketenalarm im US-Bundesstaat Hawaii Panik ausgelöst. Die Warnung stellte sich später als Fehler der hawaiianischen Behörden heraus.