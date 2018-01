Warschau feuert seine Diplomaten – offenbar wegen Ausbildung in Russland

Erst vier Tage im Amt und schon hat der neue polnische Außenminister Jacek Czaputowicz drastische Pläne: Er will personelle Umstellungen in seinem Ministerium durchführen und alle Diplomaten feuern, die Studien an russischen Hochschulen absolviert haben. Darüber berichtet der polnische Nachrichtensender RMF.24 unter Berufung auf eigene Quellen.