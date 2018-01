Tschechischer Ex-Abgeordneter schätzt Zemans Chancen bei Stichwahl ein

Nach der ersten Runde der Präsidentschaftswahl in Tschechien hat nun der tschechische Ex-Parlamentarier und frühere Vize-Justizminister Jiří Vyvadil am Dienstag in einem Gespräch mit Sputnik die Chancen von Milos Zeman und Jiri Drahos auf einen Sieg bei der Stichwahl in knapp zwei Wochen kommentiert.