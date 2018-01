Saakaschwili sucht nach 300 Spartanern

Der ehemalige georgische Präsident und jetzige ukrainische Oppositionspolitiker Michail Saakaschwili hat die Bewohner der Hafenstadt Odessa (Südukraine) aufgerufen, ihn bei der Suche nach „300 Spartanern für die neue Regierung“ in Kiew zu unterstützen.

„Werte Odessa-Bewohner, am kommenden Donnerstag, dem 18. Januar, werde ich in Odessa sein… Ich lade Sie ein, zusammen die Pläne für die Suche nach 300 Spartanern für die neue Regierung zu besprechen“, schrieb Saakaschwili auf Facebook.

Zuvor hatte der Politiker angekündigt, er wolle in der Ukraine „300 Spartaner“ finden, die dann die Führung der Landes übernehmen sollen.

Saakaschwili ruft immer wieder zu einem Impeachment des ukrainischen Präsidenten Petro Poroschenko auf und organisiert Demonstrationen in Kiew. Im Oktober hatten die Anhänger des oppositionellen Politikers Dutzende Zelte vor dem ukrainischen Parlament aufgestellt. Die Protestler stellten drei Forderungen an die Regierung: die Aufhebung der Abgeordneten-Immunität, die Einrichtung von Anti-Korruptions-Gerichten sowie eine Reform des Wahlrechts. Am 19. Oktober beschloss das ukrainische Parlament, den Protestlern entgegenzukommen und eine Reihe von Forderungen zu erfüllen.