USA schicken B-52-Bomber zu Basis südlich der koreanischen Halbinsel

Sechs Bomber B-52 Stratofortress und etwa 300 Piloten werden demnach vom Luftstützpunkt Barksdale im US-Bundesstaat Louisiana auf die Air Base Andersen verlegt, um das Pazifikkommando zu unterstützen. Diese sollen letztmals im Juli 2016 in dieser Region stationiert gewesen sein.

Die Bomber sollen unterschiedliche Übungen und ein multilaterales Militärmanöver mit der Luftwaffe Japans, Südkoreas und Australiens unter Teilnahme der US-Marine und des Marinekorps unternehmen.

Zuvor war mitgeteilt worden, dass die USA drei strategische Bomber des Typs B-2 Spirit, die auch Atomwaffen tragen können, sowie circa 200 Piloten auf den Luftstützpunkt Andersen verlegt hätten.

© Foto: US Air Force / Cherie A. Thurlby „Abschreckungsmission“: USA verlegen B-2-Bomber nach Guam

Die nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA schrieb am Samstag zum amerikanischen Vorgehen um die Korea-Halbinsel: „Alle diese Aktivitäten der USA erinnern an einen Wolf, der vor dem Zaun eines fremden Hauses, in dem eine Hochzeit stattfindet, herumlungert und auf einen passenden Zeitpunkt wartet. Für unsere ‚Hwasong‘-Artillerie, die nicht nur die Insel Guam, sondern auch das US-Festland ins Visier nehmen kann, stellen diese Objekte die beste Zielscheibe dar.“

Die Insel Guam liegt etwa 3500 Kilometer südlich der Hauptstadt Pjöngjang und 6000 Kilometer westlich des US-Bundesstaates Hawaii.