Arabischer Frühling forderte 1,4 Millionen Opfer – ägyptischer Präsident

As-Sisi nannte diese Angaben in seiner Rede auf einer Konferenz in Kairo. In der Rede zog der ägyptische Staatschef die Bilanz der vier Jahre seiner Amtszeit.

Die Verluste durch die Ereignisse in Syrien, im Irak, im Jemen sowie in Libyen seien enorm. Einigen internationalen Schätzungen zufolge betrage der Schaden durch die Zerstörung der Infrastruktur 900 Milliarden US-Dollar, seien 1,4 Millionen Menschen getötet und mehr als 15 Millionen in die Flucht getrieben worden, so as-Sisi.

Im Laufe der dreitägigen Konferenz soll as-Sisi auch Fragen der ägyptischen Bevölkerung beantworten.

Inzwischen sind es nur noch zwei Monate bis zur Präsidentschaftswahl im Lande. Der amtierende Präsident hat bisher nicht die Absicht geäußert, bei der Wahl zu kandidieren. Allerdings erklärten sich einige politische Organisationen bereit, die Kandidatur von as-Sisi zu unterstützen. Der erste Wahlgang findet vom 26. bis zum 28. März statt. Sollte keiner der Kandidaten eine absolute Mehrheit in der ersten Runde erreichen, soll die Stichwahl vom 24. bis 26. April stattfinden.