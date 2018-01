Deutschland statt USA als globale Weltmacht anerkannt – Umfrage

Laut der Umfrage sank im ersten Jahr der Präsidentschaft von Donald Trump die Zustimmungsrate der US-Führungsrolle in 65 der 134 Länder, in denen die Umfrage durchgeführt wurde.

Am stärksten sank die Zustimmungsrate in Belgien, Kanada, Portugal und Norwegen. Nur in vier Ländern stieg sie wesentlich (um zehn Prozentpunkte) an, und zwar in Weißrussland , Israel, Mazedonien und Liberia.

In Russland stieg die Zustimmungsrate der US-Führungsrolle um sechs Punkte und beträgt derzeit acht Prozent.

„Der Verlust der Zustimmung zur US-Führungsrolle kann Konsequenzen für den Einfluss der USA im Ausland haben. Deutschland hat mit seiner stabilen Zustimmungsrate, die 41 Prozent beträgt, die USA als erstrangige globale Weltmacht abgelöst“, heißt es auf der Webseite von Gallup.

Dem Meinungsforschungsinstitut zufolge befürworten 31 Prozent der Befragten die globale Führungsrolle Chinas, 27 Prozent – die globale Führungsrolle Russlands.

Die Zustimmungswerte der US-Politik während der Präsidentschaft von Barack Obama betrug laut Gallup 48 Prozent, während der Präsidentschaft von George W. Bush – 34 Prozent.