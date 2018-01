„Offiziell am Wahlzettel“: Chelsea Manning als Senats-Kandidatin registriert

Die 30-jährige Transsexuelle, die früher unter dem Namen Bradley bekannt war, bestätigte die offizielle Teilnahme am Wahlkampf auf Twitter. Sie tritt als Demokratin an und dürfte damit in einer Vorwahl in Maryland den bisherigen demokratischen Senator Ben Cardin herausfordern.

© AP Photo/ Steven Senne Chelsea Manning will für den Senat der USA kandidieren

​Die US-Senatswahlen finden am 6. November 2018 statt.

Der ehemalige US-Soldat, IT-Spezialist und Whistleblower Bradley Edward Manning war 2010 unter dem Verdacht verhaftet worden, Videos und Dokumente kopiert und der Enthüllungsplattform WikiLeaks zugespielt zu haben. 2013 verurteilte ihn ein US-Kriegsgericht zu 35 Jahren Haft. Nach der Verurteilung gab er seine Geschlechtsumwandlung bekannt und benannte sich auf Chelsea Elizabeth um. Am 17. Mai 2017 wurde sie nach einer Entscheidung des damaligen US-Präsidenten Barack Obama begnadigt. Bald darauf veröffentlichte Chelsea Manning die ersten Fotos nach ihrer Geschlechtsumwandlung.