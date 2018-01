Türkische Streitkräfte setzen in Afrin auf hochpräzise Waffen – Medien

Das türkische Militärkommando befasst sich derzeit mit der Ausarbeitung der Kampftaktik für die Operation in der syrischen Stadt Afrin unter Einsatz von hochpräzisen Waffen. Das meldet die Zeitung „Habertürk“ am Freitag unter Berufung auf türkische Militärkreise.

Der türkische Generalstab hat laut der Zeitung den vorläufigen Plan der Militäroperation korrigiert, indem er die Taktik des Häuserkampfes in den Mittelpunkt gestellt hat. In der ersten Phase der Operation sehe das Kommando kein Risiko einer heftigen Gegenwehr in Afrin. Die türkischen Militärs würden davon ausgehen, dass die bewaffneten Milizen sich in den Stadtvierteln in vorbereiteten Feuernestern festsetzen würden. Für ihre Neutralisierung schlage der Generalstab vor, die Luftwaffe und Raketen mit Lasersteuerung einzusetzen.

© AP Photo/ Selcan Hacaoglu Zu Abschuss türkischer Jets bereit: Syrien zu möglichem Einsatz in Afrin

Die endgültige Entscheidung über den Einsatz der Luftwaffe soll im Ergebnis der Verhandlungen in Moskau vom Donnerstag zwischen dem türkischen und dem russischen Generalstabchef, Hulusi Akar und Waleri Gerassimow, getroffen werden. Sollte Russland der Türkei erlauben , den gesamten Luftraum über Afrin zu nutzen, würde dies Ankara die Erfüllung seiner militärischen Aufgaben erleichtern. Ansonsten könnte die türkische Luftwaffe im syrischen Luftraum nur begrenzt eingesetzt werden, dann werde die Türkei auf Raketen mit Lasersteuerung und Drohnen für die Zielbeleuchtung und die Korrektur der Schussbahn setzen, so die Zeitung.

Derzeit soll nördlich von Afrin laut Medien eine große Einheit der Freien Syrischen Armee stationiert sein, die zur Regierung in Damaskus in Opposition steht. Es wird vermutet, dass diese Milizen während der Bodenoffensive unter dem Schutz von türkischen gepanzerten Fahrzeugen, Artillerie und Luftwaffe als Hauptschlagkraft eingesetzt werden.