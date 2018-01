Pentagon-Chef spricht von sinkender militärischer Überlegenheit der USA

Die militärische Überlegenheit der USA schwindet, behauptet Pentagon-Chef James Mattis. „Unsere militärischen Möglichkeiten bleiben groß genug, wenngleich unsere Konkurrenzvorteile in der Luft, auf dem Boden, im Weltall und im Cyberraum schrittweise zurückgehen“, erklärte Mattis am Freitag in Washington.