Lawrow: Berichte über Abzug russischer Militärs aus syrischem Afrin dementiert

Medienberichte über den Abzug russischer Militärs aus der syrischen Stadt Afrin entsprechen nicht der Wirklichkeit. Das teilte Russlands Außenminister Sergej Lawrow am Freitag in Moskau mit. Dabei sagte er nicht, wer die Berichte dementiert hatte.

© AP Photo/ Hassan Ammar Russische Militärs verlassen Afrin vor türkischem Einrücken - Medien

Zuvor hatte die türkische Nachrichtenagentur Anadolu gemeldet, dass russische Armeeangehörige das syrische Afrin verlassen, wo die türkischen Streitkräfte eine Operation gegen syrische Kurden planen.

Den Angaben zufolge nimmt die türkische Artillerie mehrere von der Kurdischen Demokratischen Union kontrollierte Gebiete im Raum von Afrin seit Tagen unter Beschuss. Zudem verlegte die Türkei Kampftechnik, darunter auch Panzer, an die Grenze zu Syrien.

© AFP 2018/ Aris Messinis Schlachtfeld Syrien: Türkei zu Offensive in Afrin bereit – Medien

Am Mittwoch hatte der türkische Vizeregierungschef Bekir Bozdağ bekanntgegeben, Ankara führe Konsultationen mit Moskau und Washington in Bezug auf einen möglichen Militäreinsatz gegen die kurdischen Volksverteidigungseinheiten (YPG) in Afrin. Die Türkei stuft die kurdische Miliz als terroristische Organisation ein, die mit der verbotenen Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) verbunden ist.

Am 13. Januar hatte der türkische Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan gesagt, die türkische Armee könne im Laufe von zwei Wochen einen Militäreinsatz in Manbidsch und Afrin einleiten.