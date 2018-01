Haushaltsstreit führt zu Stillstand der US-Regierung

Das Weiße Haus bezeichnete die Politik der Demokraten im US-Senat als „Verhalten von Losern“. „Sie stellen Parteipolitik über Nationale Sicherheit, Familien von Militärs, Kinder (…)“, so die Regierungssprecherin Sarah Sanders.

„So verhalten sich Verlierer, die alles verhindern wollen, nicht Parlamentarier.“

© REUTERS/ Carlos Barria Ein Jahr Trump: Politische Klasse in USA zerstritten wie nie zuvor

Zuvor war berichtet worden, dass die Republikaner einen Haushaltsgesetzentwurf in die zweite Kongresskammer eingebracht hätten, mit der die Finanzierung der US-Behörden bis zum 16. Februar geregelt werden sollte. Am späten Freitagabend war aber in der entscheidenden Abstimmung im Senat nicht die nötige Mehrheit von 60 der 100 Stimmen zustande gekommen. Die Demokraten im Senat sollen einen Übergangshaushalt blockiert haben, um Druck in der Einwanderungspolitik zu machen.

Da die US-Regierung nun offiziell ohne Finanzierung ist, tritt der so genannte „Shutdown“ in Kraft.

Den letzten Shutdown gab es im Jahr 2013 unter Präsident Barack Obama. Er dauerte 16 Tage.