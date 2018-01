US-Bomber nähern sich Russlands Grenzen – Medien

Zwei US-Bomber des Typs B-52H, die auch Atomwaffen tragen können, haben am Freitag Übungsflüge im estnischen Luftraum an der Grenze zu Russland unternommen. Dies berichten russische Medien unter Berufung auf westliche Onlinedienste, die Positionen von Militärfliegern in Echtzeit verfolgen.