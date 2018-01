Türkei erlaubt Gazprom Weiterbau an Türkish Stream

Der russische Energiekonzern darf laut der Genehmigung Ankaras den zweiten Strang der Unterwasser-Gaspipeline Turkish Stream bis zur türkischen Küste bauen. Dies berichtete die russische Zeitung „RBC“ am Samstag.

„Heute haben wir eine Genehmigung für die Verlegung des zweiten Stranges in der ausschließlichen Wirtschaftszone und im Territorialgewässer der Türkei erhalten“, sagte der Vorstandsvorsitzende des Konzerns, Alexej Miller. „Nun werden die beiden Stränge der Pipeline sicher fristgemäß bis zum Ende 2019 in Betrieb genommen“.

© AP Photo/ Ali Aksoyer/DHA-Depo Photos Turkish Stream erreicht Point of no Return – Ukraine als Hauptverlierer

Die Baupläne der Gasleitung wurden 2014 bekannt gegeben. Doch nachdem die türkische Luftwaffe eine russische Su-24 an der Grenze zu Syrien abgeschossen hatte, wurde die Umsetzung des Projekts auf Eis gelegt. Im Oktober 2016 unterzeichneten Moskau und Ankara ein Regierungsabkommen über den Bau von Turkish Stream, woraufhin im Mai 2017 die Bauarbeiten gestartet wurden.

Die Leitung wird zwei Stränge mit einer Durchsatzkapazität von je 15,75 Milliarden Kubikmetern pro Jahr haben. Der erste Pipeline-Strang, der im März 2018 in Betrieb genommen werden soll, wird Gas an türkische Kunden liefern. Der zweite Strang soll der Versorgung von Süd- und Südosteuropa dienen. Er soll im Jahr 2019 in Betrieb genommen werden.