Erdogan: Bodenoffensive in Syrien begonnen

Nach Afrin werde sich die türkische Armee mit Manbidsch befassen, so Erdogan in einer im türkischen Fernsehen ausgestrahlten Rede. Zuvor soll es bereits diversen Berichten zufolge zu Kampfhandlungen unweit der Stadt Afrin gekommen sein, bei denen angeblich mehrere türkische Militärangehörige und kurdische Kämpfer getötet worden sind.

Am Mittwoch hatte der türkische Vizeregierungschef Bekir Bozdağ bekannt gegeben, dass Ankara Konsultationen mit Moskau und Washington führe, in denen es um einen möglichen Militäreinsatz gegen die kurdischen Volksverteidigungseinheiten (YPG) in Afrin gehe. Die Türkei stuft die kurdische Miliz als terroristische und mit der verbotenen Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) verbundene Organisation ein.

​Am 13. Januar hatte der türkische Staatspräsident Erdogan mitgeteilt, die türkische Armee könne im Laufe von zwei Wochen einen Militäreinsatz in Manbidsch und Afrin einleiten.

