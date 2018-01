IOC-Chef: 22 Sportler aus Nordkorea nehmen an Olympia teil

Sportler aus Nordkorea werden laut dem IOC-Chef Thomas Bach an den Olympischen Winterspielen im südkoreanischen Pyeongchang teilnehmen.

Das Internationale Olympische Komitee hat Bach zufolge eine Ausnahmeentscheidung getroffen und eine Quote von 22 Sportlern aus Nordkorea festgelegt. Diese dürfen an drei Sportarten in fünf Disziplinen teilnehmen. Das seien Eiskunstlauf, Shorttrack, Skilanglauf und Ski Alpin. Sie dürfen von 24 Coachs, offiziellen Persönlichkeiten und 21 Medienvertretern begleitet werden.

Am Samstag hatte ein Treffen zwischen dem IOC und Südkorea sowie Nordkorea stattgefunden. Dabei wurde eine gemeinsame Teilnahme dieser Länder an den Olympischen Spielen geregelt.

„Die Winterspiele haben eine Tür für einen friedlichen Dialog auf der koreanischen Halbinsel geöffnet. Das heutige Treffen zeigt, dass der Sport bei der Schaffung von Brücken hilft“, so Bach.

Während des Treffens wurde beschlossen, dass die beiden koreanischen Teams gemeinsam an der Eröffnungszeremonie teilnehmen. Außerdem soll eine gemeinsame Frauenmannschaft im Eishockey aufgestellt werden.