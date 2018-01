Zehn Prozent der US-Chemiewaffen einsatzbereit – Russlands Verteidigungsamt

Das Ministerium erinnerte, Russland habe entsprechend seinen Verpflichtungen aus der Chemiewaffenkonvention alle seine Chemiewaffen-Bestände vorzeitig vernichtet.

„Gleichzeitig haben die USA unter erfundenen Vorwänden die Erfüllung ihrer Verpflichtungen wegen des Mangels an Finanzierung zuerst unterbrochen, und jetzt völlig eingestellt. Die USA haben etwa zehn Prozent ihres Arsenals chemischer Kampfstoffe und Spezialmunition einsatzbereit“, so das russische Verteidigungsministerium.

© AP Photo/ Alfonso Perez UN-Giftgasuntersuchung: Russland und USA scheitern mit Resolutionsentwürfen zu Syrien

Das Ministerium betonte außerdem, Washington ignoriere die objektiven Tatsachen, dass Terroristen in Syrien gegen die Regierungsarmee und gegen Zivilisten Giftstoffe eingesetzt haben.

Im November 2017 hatte der russische Präsident Wladimir Putin alle Länder, die über Chemiewaffen verfügen, dazu aufgerufen, sich ein Beispiel an Russland zu nehmen und ihre Chemiewaffen-Bestände vollständig zu vernichten. Der letzte chemische Sprengkopf aus dem einst weltweit größten russischen C-Waffen-Arsenal war am 27. September 2017 in der Entsorgungsanlage Kisner in Udmurtien (an der Wolga) vernichtet worden. Putin beobachtete den Vorgang per Videozuschaltung.