Kurden: Russland soll türkische Offensive in Afrin stoppen

„Die türkischen Luftstreitkräfte haben angefangen, die Provinz Bulbul zu bombardieren. Die Billigung einer solchen Operation gegen (die syrische Stadt – Anm. d. Red.) Afrin ist ein großer Fehler. Russland muss das ‚grüne Licht‘, das die Türkei für die Operation bekommen hat, stoppen und aufheben und sich nicht auf die Seite solcher Regime stellen. Russland weiß, dass das faschistische türkische Regime ein Herd sowie ein Unterstützer der Terroristen ist“, sagte Othman.

Die Unterstützung der militärischen Operation der Türkei sowie die Okkupation von Afrin würden das Leben von fast einer Million Menschen gefährden.Darüber hinaus drohe der Bevölkerung ein Massenmord durch das türkische Militär, meint Othman.

Am vergangenen Samstagnachmittag hatte der türkische Generalstab die Operation „Olivenzweig“ gegen kurdische Stellungen im syrischen Afrin eingeleitet. Behördlichen Angaben zufolge nahmen daran insgesamt 72 Kampfjets teil. Es seien 108 Ziele getroffen worden. Später kündigte der türkische Premierminister Binali Yıldırım eine mögliche Bodenoperation in Afrin am Sonntag an.