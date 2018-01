Kurden: Das will die Türkei in Afrin erreichen

„Jetzt bereiten sie sich auf die Einrichtung türkischer Militärstützpunkte vor, was ein Projekt vom Typ des Sandschaks Alexandrette (eine von 1918 bis 1938 bestehende und von Frankreich verwaltete Verwaltungseinheit im Mandatsgebiet Syrien und Libanon – Anm. d. Red.) sein wird“, sagte Mahmud.

© AFP 2018/ George Ourfalian Kurden: Russland soll türkische Offensive in Afrin stoppen

Das türkische Militär solle sich in den syrischen Städten Azaz, Al-Bab und Dscharabulus befinden, die laut Mahmud „vor einiger Zeit okkupiert worden waren“. In den Jahren 2016-2017 habe die Türkei zusammen mit der syrischen Opposition Operationen gegen die Terrormiliz „Islamischer Staat“ (auch IS/Daesh) in diesen Gebieten im Norden Syriens geführt.

Am vergangenen Samstagnachmittag hatte der türkische Generalstab die Operation „Olivenzweig“ gegen kurdische Stellungen im syrischen Afrin eingeleitet. Behördlichen Angaben zufolge nahmen daran insgesamt 72 Kampfjets teil. Es seien 108 Ziele getroffen worden. Später kündigte der türkische Premierminister Binali Yıldırım eine mögliche Bodenoperation in Afrin am Sonntag an.