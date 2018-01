Erdogan erklärt baldigen Abschluss der Operation im syrischen Afrin

Die Operation der türkischen Luftstreitkräfte im syrischen Afrin gegen die bewaffneten Kurden-Gruppierungen wird sehr schnell beendet werden. Dies erklärte der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan am Sonntag.

„Wir wollen diese Operation sehr schnell beenden. Die Terroristen fliehen aus Afrin, und wir werden sie alle zusammen fortjagen. Sie werden von unseren Kampfjets zerbombt, und jetzt hat auch die Bodenoperation begonnen. Wir führen die Operation zur Verteidigung unserer Grenzen. Möge Allah unseren Soldaten beistehen“, sagte Erdogan in seiner Rede in der Provinz Bursa. Die Rede wurde vom TV-Sender NTV live übertragen.

© REUTERS/ Osman Orsal Türkischer Premier bestätigt Beginn von Bodenoffensive in Syrien

Er verurteilte die kurdentreue Partei der Demokratie der türkischen Völker, die ihm zufolge „das Volk dazu aufruft, zum Zeichen des Protests gegen die Operation in Afrin auf die Straße zu gehen“. „Sie werden nicht imstande sein, auf die Straße zu gehen, weil unsere Sicherheitskräfte Sie stoppen werden“, so der türkische Staatschef.

Zuvor hatte der türkische Generalstab den Beginn der Operation „Olivenzweig“ gegen die Kurdengruppierungen im syrischen Afrin verkündet. Die Operation begann am Samstag um 15:00 Uhr MEZ. Nach Angaben des Generalstabs sollen daran 72 Kampfjets beteiligt gewesen und insgesamt 153 Zielobjekte bekämpft worden sein . Der türkische Premierminister, Binali Yıldırım, verkündete am Sonntag den Beginn der Bodenoperation in Afrin.

Die syrische Regierung hat den Angriff der Türkei auf Afrin, das ein untrennbarer Teil von Syrien ist, entschieden verurteilt.