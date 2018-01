Paroli bieten: Moskau wird "inszenierten Vorwürfen" zur Präsidentenwahl kontern

„Wir bereiten uns vor, weil das (die verfälschte Darstellung der Ereignisse rund um die Präsidentschaftswahl durch westliche Medien — Anm. d. Red.) auch ziemlich vorhersehbar ist. Sie wissen, dass die massenhaften Angriffe auf unseren Präsidenten persönlich sowie auf unser Land eigentlich lange vor den Wahlen, sozusagen schon auf dem Gleitweg begonnen haben. Sie werden vorbereitet, sie sind gründlich inszeniert. Wir aber werden weiterhin Paroli bieten“, sagte Peskow am Sonntag im russischen Fernsehen.

Sobtschak gegen alle: Warum TV-Star bei russischer Präsidentenwahl kandidieren will

Wie er ferner betonte, sind die meisten Vorwürfe „fadenscheinig“.

„Ich denke, dass immer mehr Menschen in der Welt und natürlich in unserem Land verstehen, dass das Angriffe sind, die darauf abzielen, Russland einen starken Spitzenpolitiker wegzunehmen. Ein starkes Russland, das nicht nur ‚wieder auf den Beinen steht, sondern auch die Schultern zurückgenommen hat‘, gefällt nur wenigen“, so Peskow.

Die Präsidentschaftswahlen in Russland werden am 18. März 2018 stattfinden, der Wahlkampf hatte am 18. Dezember 2017 offiziell begonnen.