Ankara stellt Paris auf gleiche Stufe mit Terroristen

„Wenn Frankreich oder ein anderes Land dieses Thema im UN-Sicherheitsrat zur Diskussion stellt, so gerät es in die Lage eines Landes, das in einer Reihe mit den Terroristen steht. Wir sehen keine Möglichkeit für die Einbringung des Themas unserer Operation in Afrin in der Uno“, sagte Cavusoglu in Bagdad, dessen Stellungnahme der russische Sender NTV live übertrug.

Zuvor hatte der türkische Generalstab den Beginn der Operation „Olivenzweig“ gegen die Kurden-Gruppierungen im syrischen Afrin angekündigt. Die Operation begann am Samstag um 15:00 Uhr MEZ. Der türkische Premierminister, Binali Yildirim, kündigte am Sonntag den Beginn der Bodenoperation in Afrin an.

Die syrische Regierung hat den Angriff der Türkei auf die Stadt Afrin, das ein untrennbarer Teil von Syrien ist, entschieden verurteilt.

Frankreich hat später am Sonntag laut seinem Außenminister Jean-Yves Le Drian um die Einberufung einer Dringlichkeitssitzung des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen wegen der Lage in Syrien nach den Ereignissen in Afrin gebeten.