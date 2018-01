Beziehungen Putin-Trump erleiden Kollaps – Kreml-Sprecher

Zwischen den Präsidenten Russlands und der USA, Wladimir Putin und Donald Trump, hätten sich gute Beziehungen herausbilden können, wenn die in den USA herrschende Einstellung zu Russland nicht so sei wie sie eben sei. Diese Meinung vertrat Putins Pressesprecher Dmitri Peskow in einem Interview mit dem Fernsehsender "Rossija 1".