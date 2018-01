Putin trifft sich „heimlich“ mit Poroschenko

In Bezug auf mögliche Treffen zwischen Putin und seinem ukrainischen Amtskollegen Petro Poroschenko sagte Peskow: „Es gibt solche Treffen, über die nicht berichtet wird”.

Der russische Präsident habe generell viele Besuche und Kontakte, die nicht öffentlich seien:

„Das ist eine ganz normale Praxis. Dass ein normaler Tag bei Wladimir Putin intensiv ist und etwa ein Dutzend verschiedener Besuche, Pressekonferenzen, Erklärungen, Verhandlungen usw. vorsieht, bedeutet allerdings nicht, dass er keine anderen Aufgaben hat. Tatsächlich ist sein Arbeitstag viel inhaltsreicher, als man darüber nach einer TV-Sendung urteilen kann. Genau deswegen gibt es auch Treffen, über die die Medien nicht informiert sind.”

© REUTERS/ Valentyn Ogirenko Poroschenko gegen Abbruch der Beziehungen zu Russland – Abgeordneter

Die Präsidenten Russlands und der Ukraine, Wladimir Putin und Petro Poroschenko, hatten sich erstmals im Juni 2014 in der Normandie bei den Feierlichkeiten anlässlich des 70. Jahrestages der Landung der Alliierten in Frankreich getroffen. Damals war das eher ein formelles kurzes Gespräch, bei dem die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel die Rolle der Vermittlerin übernahm. Das erste bilaterale Treffen der beiden Staatschefs fand Ende August 2017 am Rande des Gipfels der Eurasischen Zollunion in Minsk statt.