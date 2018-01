Protest gegen Operation im syrischen Afrin: Ankara nimmt Demonstranten fest

Der Meldung zufolge hat die Polizei Pfeffergas gegen die Demonstranten eingesetzt und ist danach zu den Festnahmen übergegangen.

Die militärischen Vorbereitungen an der Grenze zu Syrien hatten begonnen, nachdem der Präsident der Türkei, Recep Tayyip Erdogan, den Kurden das Ultimatum gestellt hatte, innerhalb einer Woche ihre Positionen zu verlassen oder zu einer Operation zu ihrer Vernichtung bereit zu sein.