USA raten Kurden vom Dialog mit Assad ab – Moskau

Moskau wirft den USA Versuche vor, den syrischen Kurden vom Dialog mit Damaskus abzuraten und somit separatistische Stimmungen in der Region zu begünstigen.

„Die USA bringen bereits seit langem die Kurden, mit denen sie kooperieren, mit allen Mitteln vom Dialog mit Damaskus ab“, sagte der russische Außenminister Sergej Lawrow auf einer Pressekonferenz am Montag.

Washington fördere aktiv separatistische Stimmungen unter den Kurden und ignoriere damit den „feinfühligen Charakter und die regionale Dimension des Kurden-Problems“.

In Bezug auf die Situation in der Stadt Afrin, wo die Türkei einen Militäreinsatz gegen die Kurden am Wochenende begonnen hat, rief Lawrow alle Parteien zur Zurückhaltung und Achtung der territorialen Souveränität Syriens auf.

Russland habe bereits seit langem darauf aufmerksam gemacht, dass die USA „Kurs auf die Schaffung alternativer Machtorgane auf einem beträchtlichen syrischen Territorium genommen haben“, so Lawrow. Er kritisierte erneut die US-Waffenlieferungen — offene und geheime — an die Demokratischen Kräfte Syriens (SDF), die sich auf die kurdischen Milizen stützen.