Offensive gegen syrisches Afrin: Türkei eröffnet zweite Front – Agentur

Die türkischen Streitkräfte haben eine Offensive gegen das syrische Afrin aus einer neuen Richtung – der Stadt Aʿzāz im Nordwesten Syriens – begonnen. Dies teilte die Agentur Anadolu am Montag unter Berufung auf Militärquellen mit.

Aʿzāz, das östlich von Afrin liegt, gelang nach der Operation „Euphrat-Schild“ 2016 unter die Kontrolle der gemäßigten syrischen Opposition.

Die Türkei hatte am Samstag die Operation „Olivenzweig“ gegen die kurdischen Truppen im Nordwesten Syriens eingeleitet. Ankara betont, dass seine Handlungen ausschließlich gegen die Terroristen gerichtet seien. Nach Angaben des türkischen Generalstabs nehmen daran insgesamt 72 Kampfjets teil. Es seien 153 Ziele getroffen worden. Am Sonntag verkündete dann der türkische Premier Binali Yildirim den Beginn einer Bodenoffensive in der von Kurden kontrollierten Stadt Afrin.