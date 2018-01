Philippinischer Präsident befiehlt eigene Erschießung

Der philippinische Präsident Rodrigo Duterte hat der Armee und Polizei befohlen, ihn zu erschießen, sollte er in einen Diktator ausarten. Das erklärte Duterte bei seinem jüngsten Besuch in einem Armeestützpunkt nach Angaben der Agentur Reuters, wie das russische Internetportal lenta.ru am Montag berichtete.