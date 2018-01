Serbien: Sozi wälzt Schuld am Politiker-Mord auf Moskau ab

Die Behauptung sei ein Hirngespinst, sagt der Militärhistoriker Miroslav Lazanski im Sputnik-Interview: „Was hat denn Russland damit zu tun? Welche Einflussmittel hat denn Russland im Kosovo wirklich? Keine“, so der Analyst.

Der LSW-Chef Canak hatte dem serbischen TV-Sender „Pink“ letzten Freitag gesagt, der Mord am Politiker Ivanović nütze Moskau: „Ich gehe davon aus, dass ein Vertreter der örtlichen Kriminalität den Abzug gedrückt hat. Aber dahinter steht russisches Interesse.“

Warum Moskau am Anschlag gegen einen serbischen Politiker beteiligt sein soll, erklärt der Sozialdemokrat so:

„Das gibt Russland die Chance, sich als Friedensstifter zu profilieren. Und dafür drückt die Völkergemeinschaft dann beim Donbass und der Krim ein Auge zu.“

Auffällig ist: Vorher – also bevor der LSW-Chef Canak Moskau die Verantwortung für den Politiker-Mord zugeschoben hat – hatte sich der US-Geheimdienst NSA über Russlands angeblichen Einfluss auf dem Balkan ausgelassen.

Der ehemalige NSA-Mitarbeiter John Schindler hatte im „Observer“ geschrieben, jeder, der sich auskenne, wisse, wie nachteilig Russlands Einfluss für den Balkan mitunter sei – „und die Europäer sollten sich Sorgen machen darüber, dass es eine Verbindung zwischen dem Kreml und der Ermordung Ivanovićs geben könnte“.

Der Militärhistoriker Lazanski dazu: „In der Öffentlichkeit darf man ja alles sagen. Und wenn Russland schon an allem Schuld hat, was in Montenegro, Mazedonien und Bosnien passiert, dann war es nur eine Frage der Zeit, bis dieser ‚Einfluss‘ auch im Kosovo ankommt.“

Der Mord am serbischen Politiker werde nur als Vorwand benutzt, um Russland weiter zu diskreditieren, sagt der Experte: „Kein Wunder. Diese Erklärungen passen sehr gut zur Anti-Russland-Kampagne in den USA. Glaubwürdig sind sie jedenfalls nicht. In der neuen Sicherheitsstrategie der Vereinigten Staaten steht es schwarz auf weiß, dass Amerika Russland zu seinen größten Feinden zählt.“