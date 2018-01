Falls GroKo: Auf wen Russland in Europa dann setzen kann

Die SPD-Basis hat den Koalitionsverhandlungen mit der CDU/CSU wenn auch sehr knapp, so doch zugestimmt. Moskau stellt sich nun die Frage, wie die Zusammenarbeit mit einem GroKo-Kabinett – falls denn dieses zustande kommt – aussehen könnte. Und mit wem in der EU ein echter Wandel in den russisch-europäischen Beziehungen möglich wäre.