Operation in Afrin: Putin telefoniert mit Erdogan

Russlands Präsident Wladimir Putin hat am Dienstag mit seinem türkischen Amtskollegen Recep Tayyip Erdogan im Zusammenhang mit der Operation im syrischen Afrin telefoniert.

„Die Staatschefs tauschten ihre Meinungen bezüglich der Lage in Syrien aus, unter anderem was Afrin angeht, in Bezug auf die militärische Operation der türkischen Streitkräfte dort“, teilte die Pressestelle des Kremls mit.

Dabei hätten beide Seiten betont, es sei wichtig, die aktive Zusammenarbeit zur Regelung der syrischen Krise fortzusetzen. Diese soll sich auf die Prinzipien der Erhaltung der territorialen Integrität und Souveränität Damaskus‘ stützen.

© REUTERS/ Khalil Ashawi Erdogan: Wann und wie die Operation in Afrin beendet wird

Wie eine Quelle in der Administration Erdogans mitteilte, ist die Operation in Afrin auf die nationale Sicherheit der Türkei und die Befreiung Afrins von terroristischen Organisationen gerichtet. Dies soll Erdogan im Telefongespräch mit Putin erläutert haben.

Außerdem habe der türkische Präsident betont, er schätze die gemeinsame Arbeit und Koordination mit Moskau in Bezug auf die Lage in Syrien. Beide Staatschefs hätten bestätigt, ihre Bemühungen für die Durchführung des sogenannten Kongresses des syrischen nationalen Dialogs im südrussischen Sotschi fortzusetzen, damit diese Veranstaltung erfolgreich verlaufe und den Weg zur politischen Regelung im Land anbahne.