Berlin in Erklärungsnot: Türkei kämpft gegen Kurden mit deutschen Panzern

© REUTERS/ Dogan News Agency/ Ramazan Celik Operation Olivenzweig: Schritt zum Frieden für Syrien und Türkei – Moskau koordiniert

Auf den Bildern von der türkischen Militäroperation, die derzeit in den sozialen Netzwerken und auf YouTube verbreitet werden, sind deutsche Panzer zu sehen. Ein Rüstungsexperte der Bundeswehr soll gegenüber dpa erklärt haben, dass diese Bilder Panzer vom Typ Leopard 2 A4 zeigen.

Die Bundesregierung wollte laut „Focus Online“ zunächst nicht bestätigen, dass es sich auf den Bildern tatsächlich um Leopard-Panzer handelt. Im Wirtschaftsministerium sei lediglich erklärt worden, man habe „keine Erkenntnisse über den Einsatz von Leopard-Panzern“.

Die Situation ist für Berlin auch deshalb peinlich, weil inzwischen Videos aufgetaucht sind, die zeigen, wie Leopard-Panzer von Raketen getroffen werden. So veröffentlichte die kurdische Pressestelle vor Kurzem ein entsprechendes Video auf YouTube.

© AFP 2018/ Nazeer al-Khatib Operation „Olivenzweig“: Türkischer Generalstab meldet Vernichtung von 260 Kurden

In einem Beitrag weist „Die Welt“ darauf hin, wie veraltet der Leopard-2-Panzer sei: Er sei gegen Angriffe mit Lenkwaffen verwundbar, insbesondere für Angriffe von der Seite und von oben. Die Zeitung erinnerte an Videos vom vergangenen Jahr, auf denen der IS die türkischen Leoparden erfolgreich mit Raketen angriff.

Auch die Tatsache, dass Bundeswehr-Soldaten in den letzten drei Jahren Kurden für den Kampf gegen die Terrormiliz „Islamischer Staat“ (IS) ausgebildet haben, macht die Lage nicht besser. All das bringt Berlin in Erklärungsnot.

Nichtsdestotrotz will die Bundesregierung zurzeit offenbar eine Aufrüstung der deutschen Panzer in der Türkei genehmigen. Bundesaußenminister Sigmar Gabriel hat zwar vor „unkalkulierbaren Risiken der militärischen Konfrontation“ gewarnt, drängt aber zugleich laut dem „Spiegel“-Magazin darauf, „die Frage einer Genehmigung des Panzer-Upgrades auf die Tagesordnung der nächsten Runde der amtierenden Staatssekretäre über Rüstungsexporte zu setzen und diese dort wohlwollend zu prüfen“.

Deutschland soll der Türkei seit den 1980er Jahren 751 Leopard-Panzer geliefert haben.