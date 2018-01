Atom-Deal deckt jahrelange US-Lüge auf – Teheran

Der Besitz einer Atombombe ist nie Ziel der Regierung in Teheran gewesen. Das erklärte der iranische Außenministeriumssprecher Bahram Ghassemi als Reaktion auf die jüngste Äußerung des US-Vizepräsidenten Mike Pence, laut der der Atom-Deal mit dem Iran eine Katastrophe sei und die USA dem Land niemals erlauben würden, an Atomwaffen zu kommen.

„Trotz der listigen und spekulativen Worte dieses US-Beamten hat die Islamische Republik Iran niemals das Gelangen an Atomwaffen angestrebt“, schrieb Ghassemi in seinem Telegram-Kanal.

Das Atomabkommen mit dem Iran habe „die jahrelange Mogelei der Amerikaner“ gegenüber der Weltgemeinschaft aufgedeckt. Die „ständigen und erfolglosen Bemühungen“ der USA, „künstliche und erlogene Gefahren“ im Persischen Golf zu schaffen, zielen Ghassemi zufolge ausschließlich darauf ab, die Instabilität in der Region zu bewahren und die Annäherung und Einigkeit islamischer Staaten zu verhindern.

Am 12. Januar hatten die USA neun iranische Organisationen sowie fünf Einzelpersonen, darunter auch den Chef der Justiz des Irans, Ajatollah Sadegh Laridschani, wegen der Verstöße gegen Menschenrechte im Iran und wegen der Teilnahme an dem Atomprogramm Teherans in die Sanktionsliste eingetragen. US-Präsident Donald Trump hat das Regime der Aufhebung der anti-iranischen Sanktionen „ein letztes Mal“ verlängert und Europa aufgefordert, sich an der „Überarbeitung“ des Atom-Abkommens zu beteiligen.