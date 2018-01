Tschechien: Präsident nimmt Rücktritt der Regierung an

Der tschechische Präsident Miloš Zeman hat die Rücktrittserklärung der vom Premier Andrej Babiš geleiteten Minderheitsregierung angenommen. Dies berichtet das tschechische Fernsehen am Mittwoch.

© AFP 2018/ Michal CIZEK Tschechien: Parlament entzieht Premierminister Babis politische Immunität

Es wird berichtet, dass der tschechische Staatschef Babiš beauftragt habe, ein neues Ministerkabinett zu bilden.

© Sputnik/ Alexey Vitvizky Tschechien: Zeman bei erster Runde der Präsidentenwahl vorne

Zeman zufolge ernennt er Babiš im Februar erneut zum Premierminister, unabhängig von den Ergebnissen der zweiten Runde der Präsidentschaftswahl, weil die Frist des gültigen Mandats des Staatschefs am 8. März abläuft.

Am 16. Januar hatte das tschechische Parlament der Regierung von Andrej Babiš das Vertrauen entzogen. Am darauffolgenden Tag hatte das Ministerkabinett den Rücktritt eingereicht.

Am 26. und 27. Januar findet in Tschechien die zweite Runde der Präsidentschaftswahl statt, an der Zeman selbst und der Ex-Vorsitzende der Akademie der Wissenschaften, Jiří Drahoš, teilnehmen werden.