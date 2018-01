Experten: Türkei vereitelt Kurden-Korridor – Westen heult auf

Ankaras Offensive in Afrin wird im Westen harsch kritisiert: Brüssel zeigt sich besorgt, Paris will den türkischen Einsatz gar im UN-Sicherheitsrat zum Thema machen. Was die westliche Welt jedoch wirklich beunruhigt, ist Ankaras unerwartet entschlossene Haltung im Kampf gegen den Terror, sagten Experten im Sputnik-Interview.