Merkel „geschwächt“ auf Davos-Forum: Deutschlands Zukunft an Europa gebunden

Dennoch habe sie sich bemüht, der internationalen Gemeinschaft die Kraft und Kontinuität Deutschlands zu versichern, so die SZ.

© REUTERS/ Wolfgang Rattay Mit dem Kopf statt mit dem Herzen: SPD deckt Merkels Unfähigkeit

Trotz des steigenden Populismus in einigen Staaten wolle Deutschland ein Land sein, das auch in Zukunft seinen Beitrag dazu leiste, gemeinsam die Probleme der Zukunft zu lösen. In diesem Zusammenhang sei es für Berlin wichtig, so schnell wie möglich eine Regierung zu bilden.

Dabei sei eines der zentralen Zukunftsthemen die Digitalisierung, die aber „disruptive technische Veränderungen“ mit sich bringe. Um damit zusammenhängende Probleme zu lösen, müsse eine „soziale Marktwirtschaft 4.0“ her.

Darüber hinaus betonte Merkel, relevante Zukunftsfragen seien national nicht zu lösen: Wie es in Deutschland nun weitergehe, sei untrennbar damit verbunden, wie es in Europa weitergehe.