„Frankreich ist zurück“: Macron appelliert für neue Europastrategie

Europa muss dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron zufolge in diesem Jahr seine Entwicklungsstrategie für die nächsten zehn Jahre revidieren.

„Frankreich ist zurück. Frankreich ist ins Herz Europas zurückgekehrt. Aber wir hätten niemals Erfolg ohne den Erfolg Europas“, sagte der Politiker am Mittwoch auf dem Weltwirtschaftsforum im schweizerischen Davos.

Um eine Zerspaltung der Welt zu vermeiden, sei ein starkes Europa notwendig, setzte er fort.

„Wir brauchen ein starkes Europa, damit es möglich wird, uns in die Welt zu integrieren. Ich bin der Meinung, dass wir die Strategie für die nächsten zehn Jahre ändern müssen, was die Wirtschaft, soziale Fragen, Wirtschaft und Politik betrifft“, so Macron.

Dabei äußerte der Staatschef die Hoffnung, dass solch eine gemeinsame Strategie bis Jahresende ausgearbeitet werde.

„Sie ist notwendig, um unseren Völkern und der ganzen restlichen Welt eine neue Kraft zu zeigen, die mit anderen zusammenwirken kann“, schloss er.