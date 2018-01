Nordkorea ruft alle Koreaner zur Wiedervereinigung auf

Pjöngjang hat in einem Appell an alle Koreaner Hoffnung auf einen Durchbruch für eine Wiedervereinigung mit Seoul geäußert. Das meldet die Zentrale Koreanische Nachrichtenagentur (KCNA). Die nordkoreanischen Behörden haben zudem aufgerufen, die militärischen Spannungen zwischen Nord- und Südkorea zu entschärfen.

Die Vereinigung des koreanischen Volkes sei die wichtigste Aufgabe, heißt es im Appell der nordkoreanischen Behörden. Pjöngjang und Seoul sollen sich aber selbstständig für die Wiedervereinigung entscheiden. Pjöngjang betont, dass eine Einmischung Dritter in diese Frage unzulässig sei.

Nordkorea teilte weiters mit, dass sich andere Staaten mit ihrer Kritik am nordkoreanischen Atom-und Raketenprogramm zurückhalten sollen. Denn die Programme stünden einer Verbesserung der Beziehungen zwischen Nord- und Südkorea nicht im Wege.

Pjöngjang rief zudem alle Koreaner auf, den USA, die laut Nordkorea „einen Atomkrieg provozieren“, entgegenzustehen.

Darüber hinaus schlug Nordkorea eine Intensivierung humanitärer und politischer Kontakte zwischen Pjöngjang und Seoul vor. Dazu sollen die politischen Parteien beider Länder ihre Beziehungen stärken.

Die nordkoreanischen Behörden äußerten ihre Hoffnung, dass 2018 zu einem Jahr des „Durchbruches“ bei der Annäherung von Nord- und Südkorea werde.

Delegationen von Nord- und Südkorea hatten am 9. Januar erstmals seit 2015 ihre Verhandlungen auf Ministerebene gestartet. Das Treffen fand im sogenannten „Friedenshaus“ im Grenzort Panmunjom in der demilitarisierten Zone statt, wo Vertreter der zwei koreanischen Staaten früher mehrmals zusammengekommen waren. Im Mittelpunkt stand die Teilnahme Nordkoreas an der Olympiade in Pyeongchang und die Verbesserung der Beziehungen zwischen Nord- und Südkorea.