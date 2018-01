Erdogans Syrien-Einsatz: Berlin will türkische Leopard-Panzer nicht mehr aufrüsten

Ob nun eine Aufrüstung der vor mehreren Jahren an die Türkei gelieferten und heute technisch teilweise schon veralteteten Leopard-Panzer in Zukunft möglich sein werde, soll erst eine neue Regierung entscheiden. Die geschäftsführende Bundesregierung wolle jedoch wegen der Militäroperation in Afrin keine Entscheidungen darüber treffen, so das Blatt unter Berufung auf eigene Quellen.

Demnach sollen sich Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) mit Außenminister Sigmar Gabriel (SPD) am Donnerstag darüber geeinigt haben, diese umstrittene Entscheidung zu vertagen.

„Die Bundesregierung ist sehr besorgt über den militärischen Konflikt im Norden Syriens“, sagte Gabriel dem „Spiegel“. „Die geschäftsführende Bundesregierung ist sich einig, dass wir dem Ergebnis der laufenden Koalitionsverhandlungen nicht vorgreifen und mit der Beratung von kritischen Vorhaben bis zur Neubildung einer Regierung warten.“

© AFP 2018/ OZAN KOSE Türkei wird Militäroperation über Afrin hinaus ausdehnen – Erdogan

Am 20. Januar hatte der türkische Generalstab die Militäroperation „Olivenzweig" angekündigt. Sie ist gegen kurdische Einheiten in der syrischen Stadt Afrin gerichtet, die von den USA unterstützt und von der Türkei als terroristische Organisation eingestuft werden. Die türkischen Truppen werden dabei von der oppositionellen „Freien syrischen Armee" unterstützt.

Damaskus verurteilte die türkischen Aktivitäten in Afrin entschieden. Afrin sei ein untrennbarer Teil Syriens, hieß es. Moskau rief in diesem Zusammenhang alle betroffenen Parteien zu Rückhalt und Respekt vor der territorialen Integrität Syriens auf.

Der Generalstab der Türkei hatte zuvor gemeldet, dass die türkischen Streitkräfte bei ihrem Einsatz fünf Personen verloren hätten.