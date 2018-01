„Kreißsaal, Hörsaal, Plenarsaal“ – Streit im Netz um junge Politiker

Am Mittwochabend war Kevin Kühnert zu Gast in der Talksendung „Markus Lanz“. Dabei wurde der 28-Jährige von dem Moderator eher wie ein rebellischer Teenager behandelt als wie ein ernstzunehmender Gesprächspartner. Doch ist das Alter tatsächlich der entscheidende Faktor, um gute Politik zu machen? Beim vergangenen SPD-Parteitag hatten vor allem die jüngeren Delegierten der Partei gegen die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen gestimmt.

© REUTERS/ Wolfgang Rattay Mit dem Kopf statt mit dem Herzen: SPD deckt Merkels Unfähigkeit

Häufig fühlen sich junge Politiker im Bundes- oder den Landtagen nicht ernstgenommen. Unter #diesejungenleute ist nun auf Twitter eine Debatte entbrannt. Wir haben einige Meinungen für Sie zusammengestellt.

Angeheizt wurde die Netz-Debatte durch den Besuch des Juso-Vorsitzenden im ZDF:

Markus #Lanz fragt den 28 jährigen @KuehniKev ganz unironisch, ob er alles was er so macht mit seinen Eltern bespricht. Alles gesagt. — Lukas. (@bundeslukas) 23 января 2018 г.

Und auch Kühnert meldet sich selbst zu Wort – mit weiterer Kritik:

Bin heute morgen bei #RTL gefragt worden, ob ich in einer WG lebe. Werde anfangen solche überaus relevanten Fragen zu beantworten, sobald #Merkel und Co gefragt werden, ob sie beim Joghurt immer den Deckel ablecken. #diesejungenleute — Kevin Kühnert (@KuehniKev) 25 января 2018 г.

Es entbrennt eine Debatte, die von vielen politisch engagierten jungen Menschen dominiert wird:

Als Direktkandidat im Bundestagswahlkampf immer wieder gesagt bekommen, wie toll es ist, dass junge Leute erste Erfahrungen in der Politik sammeln, obwohl man seit 10 Jahren in diversen Gremien und Organisationen dutzende Stunden wöchentlich Politik macht. #diesejungenleute — Erik Marquardt (@ErikMarquardt) 24 января 2018 г.

Der Klassiker, aber zum Glück auch die Ausnahme: „Und für welchen Abgeordneten arbeiten Sie?“ „Ähm, ich bin die Abgeordnete.“ #DiesejungenLeute #ltnrw — Sarah Philipp (@philipp_fuer_DU) 24 января 2018 г.

Ich muss leider los zum Bewerbungsgespräch.

„Ach, wo hast du dich denn beworben?“

Äh, ich stelle ein.#diesejungenLeute — June Tomiak (@junomaerz) 24 января 2018 г.

Wenn der Kollege in der ersten Ausschussitzung nicht mit dir, sondern mit deinem Referenten spricht, weil der älter ist. #dieseJungenLeute — Moritz Körner (@moritzkoerner) 23 января 2018 г.

In der Tat haben es angehende Politiker und junge Menschen schwer, in etablierten Strukturen ernstgenommen zu werden. Der Altersdurchschnitt im Deutschen Bundestag liegt aktuell bei 49,4 Jahren, der älteste Abgeordnete ist der 77-jährige AfD-Politiker Wilhelm von Gottberg, jüngster Politiker im Bundestag der 24-jährige FDPler Roman Müller-Böhm. Da prallen nicht nur unterschiedliche Ansichten, sondern auch Generationen aufeinander.

Der Vorwurf „Kreissaal, Hörsaal, Plenarsaal“ — wenn junge Leute für politische Ämter kandidieren. Da kann man sicher drauf wetten, der Spruch kommt immer. #diesejungenLeute — Annika Klose (@AnniKlose) 24 января 2018 г.

Pure Erniedrigung wenn ältere Mensch fragt woher man etwas weiß und man sagt "Internet" und Person antwortet mit Bildzeitung in Hand: "ja gut da muss man selber wissen mit Fake News und so heutzutage"#DieseJungenLeute — Essays Pics (@essays_pics) 23 января 2018 г.

Ich: „Guten Tag, ich muss zur Konferenz in den 11. Stock“

Empfang: „Sie sind aber jung.“ Ich: „Trotzdem 11. Stock.“ #diesejungenleute — Nora Fritzsche (@noralamarie) 24 января 2018 г.

Hört halt auf in Jogginghose und Hoodie auf die Arbeit zu gehen, dann nimmt man euch vielleicht auch ernst. #DiesejungenLeute — S.A.R. Felix Langdòn Algêr (@politikundliebe) 24 января 2018 г.

Dabei engagieren sich immer mehr junge Leute in der Politik. Nach Jahren des Desinteresses haben Brexit, Trump und Flüchtlingskrise die Aufmerksamkeit wieder mehr auf das politische Geschehen gelenkt. Laut einer Shell-Jugendstudie gaben 2002 noch 30 Prozent der Jugendlichen an, politisch interessiert zu sein. Im Jahr 2015 waren es rund 41 Prozent. Allerdings kommt es nicht nur auf das Alter an, wie einige Twitter-Nutzer anmerkten:

Nachdem ich viele Tweets der "Opfer" von #diesejungenleute gelesen habe, verstehe ich, warum diese wie Kinder behandelt werden. 🙄 — Marty Heart (@marty_hearty) 24 января 2018 г.

Als ich noch zu #diesejungenleute gehörte, haben sie gesagt: Wenn Du älter bist, werden Dir Deine linken — Flausen schon vergehen! Jetzt bin ich so alt wie die Person damals war, aber diese "Flausen" sind stärker als jemals vorher ^^ — ☭ der_Dutschi 🌿 (@Der_Dutschi) 24 января 2018 г.

Doch erreicht diese Debatte im Netz überhaupt die richtige Zielgruppe?

Meine Timeline wird gerade von #dieseJungenLeute geflutet. Aber die Leute, an die sich das richtet, haben doch noch nicht mal Internet, oder? #Neuland #dieseAltenLeute — Martin Leonh (@M_Lhdt) 23 января 2018 г.

Der Streit zwischen Jung und Alt wird nicht erst seit heute geführt:

Wieso tut immer jeder so, als wäre die aktuell jüngste Generation die Schlimmste von allen #diesejungenleute — Marvin José Ramos (@DerMavos) 24 января 2018 г.

Es gibt Menschen, die sind schon mit 20 alt, festgefahren, ängstlich und verkrustet. Es gibt Menschen, die sind mit 60 noch geistig jung, frisch, mutig und aufgeschlossen. Und umgekehrt, wie man es die letzten Tage beobachten durfte. #diesejungenleute #diesealtenleute — Spielverderber (@OchMensch) 23 января 2018 г.

Weitere wissenschaftliche Untersuchungen zeigen aber auch, dass zwar das Interesse junger Menschen an der Politik steigt, nicht aber das Interesse an den Parteien. Häufig wird beklagt, dass die Mitgliedschaft in einer Partei selten mehr politischen Einfluss bringe. Dies könnte sich zumindest zeitweise ändern, wenn die SPD-Mitglieder Anfang Februar möglicherweise über den endgültigen Koalitionsvertrag abstimmen. Vor allem junge Menschen treten gerade vermehrt den Sozialdemokraten bei, um mitentscheiden zu können. Ein Erfolg, der vor allem auf das Engagement der Jusos zurückzuführen ist.

